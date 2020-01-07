Шинкарь: мы не знаем точно, когда родился Спаситель

Протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему мы отмечаем Рождество Христово именно в этот день.

Дата Рождества Христова в Библии точно не указывается, также, как и год рождения Христа. В Библии указываются некоторые моменты, по которым можно определить, что Христос родился зимой, но точной даты там нет. Дата, когда мы отмечаем приход в мир Христа, была назначена, но выбрана была совершенно неслучайно, отметил служитель Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.

"Любой человек ищет правду и истину, если это человек разумный и думающий. В древности люди были таковыми, вопрос истины занимал их. Люди древности гениально определили многие вещи. Они чувствовали связь со временем, они понимали присутствие Бога в мире, поэтому для них этот мир во многом был тайной, к которой нужно бережно относиться", - заявил Шинкарь. © Sputnik / Виктор Толочко Советы молдавским хозяйкам - как правильно приготовить кутью на Рождество

По словам священнослужителя, какими-то событиями природы древний человек вдохновлялся. И тот момент, когда день переходит в более длинную фазу, а ночи начинают сокращаться, древние люди не могли обойти вниманием, как простую случайность. Ведь Бог, как говорит Писание, и планеты создал для знамений. И древний человек вглядывался в солнце, от которого зависела его жизнь, которое давало тепло, движение, красоту, которое изгоняло мрак. Поэтому день солнцестояния в Римской империи был величайшим праздником.

"Конечно, это был языческий праздник, но с не пустым содержанием. Люди не просто планетам поклонялись – они чувствовали в этом какой-то невероятный замысел, они понимали, что должно быть что-то, что прогоняет тьму навсегда, что дает миру свет, который никогда не прекратится. И именно поэтому христиане назначили на этот день праздник Рождества, чтобы показать миру, что солнце, которое мир искал, тот свет, который человечество искало – это Христос", - сообщил Шинкарь.

Есть, по словам протоиерея, и обратная версия, что, наоборот, язычники вслед за христианами установили в этот день свой праздник. Но важна не суть этого противостояния, а важен сам смысл – что Христос есть солнце правды, добавил Шинкарь.

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