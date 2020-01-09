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Анжела Колацки
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Колацки: "правые" силы в Молдове очень сильно раздроблены

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200109/28802984/colatchi-pravye-sily-v-moldova-ochen-silno-razdrobleny.html

Доцент кафедры политических наук Государственного университета Молдовы Анжела Колацки рассказала в эфире радиостудии Sputnik о том, почему "левые" политические силы в Молдове сейчас оказались в более выигрышной ситуации.

Среди "правых" сил в Молдове нет единой идеи, кроме идеи объединения с Румынией, более того, нет даже представления о том, как эту идею реализовать, заявила политолог Анжела Колацки.

"В этом лагере нет определенной единой идеи, кроме того, что нужно объединиться с Румынией, но как это должно произойти, на каких основаниях, кто это должен возглавить – этого нет, потому "правые" очень раздроблены", - сказала Колацки.

Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза.
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
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По словам политолога, сейчас правые не могут предложить ничего, кроме эксплуатации идеи объединения. Эта идея привлекательна для части электората, как и инициатива о вступлении Молдовы в Евросоюз, однако, по мнению Колацки, на данный момент это просто разговоры, а строить свое государство нам предстоит самостоятельно.

"Столько времени, сколько мы будем строить свое государство исключительно с оглядкой на соседей, восточных или западных, у нас ничего не получится. У Евросоюза свои проблемы. Конечно, внутреннюю политику нужно сверять с тем, что происходит за границей, но, в первую очередь, свои дела нам нужно решать дома", - отметила Колацки.

Поэтому, учитывая серьезные проблемы на "правом" фланге, политолог полагает, что в стране будет расти популярность "левых" сил. В ближайшие четыре-пять лет в Молдове будут доминировать "левые" формирования.

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