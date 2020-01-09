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Ян Лисневский
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Лисневский: практически все партии в Молдове нуждаются в изменении имиджа

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200109/28803875/lisnevschii-prakticheski-vse-partii-v-moldova-nuzhdayutsya-v-izmenenii-imidzha.html

Какие изменения претерпят ведущие политические силы в наступившем году, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политтехнолог Ян Лисневский.

Многие политформирования в Молдове, например, Партия социалистов, еще в 2019 году приступили к разработке стратегий и планов действий на 2020 год. Естественно, это дало им определенные преимущества перед остальными партиями, которым необходим ребрендинг. Такого мнения придерживается политтехнолог Ян Лисневский.

"Если говорить в общем, то 2020 год будет годом изменений всех партий, годом ребрендинга. Потому что все наши политформирования - и Демпартия, и Партия социалистов, и партия Майи Санду PAS, и DA Андрея Нэстасе нуждаются в изменениях не только стратегии, но и имиджа", - отметил Лисневский.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По мнению эксперта, сделать это необходимо, если партии хотят добиться значительного результата в этом году. Во всех четырех партиях присутствует понимание того, что нужно разрабатывать новую стратегию и работать над новым имиджем. Избирателю предстоит увидеть, кому из политформирований данная задача оказалась по силам – сначала в ходе одномандатных досрочных парламентских выборов, где будут испробованы новые технологии, а затем в ходе президентских выборов, и, возможно, в ходе досрочных парламентских выборов.

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