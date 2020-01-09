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Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук
© Photo : ci-razvedka.narod.ru

Ющук: киберпреступления уже становятся рутиной

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Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук рассказал о том, с какими киберугрозами человечеству предстоит столкнуться в 2020 году.

В наступившем году человечеству предстоит решать проблемы, порожденные массовым применением искусственного интеллекта. Это те угрозы, с которыми мы уже сталкивались в 2019-м и даже ранее: хакерские атаки, кражи персональных данных. Причины те же: злоумышленники будут воровать деньги и подтасовывать факты, чтобы формировать общественное мнение в нужную сторону. Об этом рассказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

"Проблема здесь в том, что, когда общественное мнение формируется за счет обмана, это может привести к серьезным последствиям. Причина понятна: если принимать решения на основании дезинформации, это будут неправильные решения с неприятными последствиями", - отметил Ющук.

Как заявил эксперт, такие преступления, как кражи персональных данных, становятся все более распространенными. Случаи исчисляются уже сотнями миллионов, причем, не защищенными оказываются даже огромные компании, вроде того же Facebook. Такие случаи, как сказал эксперт, уже воспринимаются обыденно, и, хотя с точки зрения техники краж ничего нового в последнее время не придумано, масштабы похищения личных данных становятся все более впечатляющими.

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