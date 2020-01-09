20:31 09 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.23
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Константин Бырлэдяну
© Photo : Facebook / Constantin Barladeanu

Бырлэдяну: армрестлингу в Молдове еще есть, куда расти

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2880/77/28807725.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200109/28807531/birladeanu-armrestlingu-v-moldova-esche-est-kuda-rasti.html

Борьба на руках - один из самых демократичных и честных видов спорта, который не требует от спортсмена особых затрат, поэтому его необходимо развивать в Молдове, заявил в эфире студии Sputnik Молдова президент Ассоциации армрестлеров Молдовы Константин Бырлэдяну.

В субботу, 11 января в Кишиневе состоится турнир по армрестлингу – борьбе на руках, в котором примут участие представители четырех стран. Организаторы не хотели, чтобы соревнование прошло в форме обычных скучных соревнований, а задумывали его как развлечение для участников. Поэтому местом проведения был выбран один из ночных клубов Кишинева, сообщил президент Ассоциации армрестлеров Молдовы Константин Бырлэдяну.

"Все участники будут поделены на любителей и профессионалов, так как у нас есть те, кто занимается уже много лет, а мы хотим дать шанс всем, в том числе новичкам, чтобы все желающие могли прийти и попробовать себя в этом виде спорта", - отметил Бырлэдяну.

Как заявил организатор соревнований, на турнир, кроме участников из Молдовы, записались спортсмены из Румынии, Украины и Швеции.

Владимир Бутуча завоевал серебро чемпионата Европы
© Photo : Facebook / Federația Națională Sportivă de Armwrestling din Republica Moldova
Молдавские армрестлеры завоевывают медали чемпионата Европы

Кроме того, любители, желающие принять участие в турнире, смогут зарегистрироваться прямо в день соревнований. Все участники - мужчины сначала пройдут процедуру взвешивания.

"Все спортсмены будут поделены по весовым категориям. Кроме того, будут разные соревнования на левую и правую руку. Есть спортсмены, которые хотят участвовать в соревнованиях только на одну руку", - сказал Бырлэдяну.

Принять участие в соревнованиях смогут также и женщины, женская категория не зависит от веса и рассчитана только на правую руку.

Подробнее о соревнованиях слушайте в аудиозаписи. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Баварии состоялся необычный чемпионат по армрестлингу


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Спасатели на месте крушения самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер: фото с места трагедии
Конфликт Ирана и США: ждать ли снижения напряженности на Ближнем Востоке
Конфликт Ирана и США: ждать ли снижения напряженности на Ближнем Востоке
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться