Бырлэдяну: армрестлингу в Молдове еще есть, куда расти

Борьба на руках - один из самых демократичных и честных видов спорта, который не требует от спортсмена особых затрат, поэтому его необходимо развивать в Молдове, заявил в эфире студии Sputnik Молдова президент Ассоциации армрестлеров Молдовы Константин Бырлэдяну.

В субботу, 11 января в Кишиневе состоится турнир по армрестлингу – борьбе на руках, в котором примут участие представители четырех стран. Организаторы не хотели, чтобы соревнование прошло в форме обычных скучных соревнований, а задумывали его как развлечение для участников. Поэтому местом проведения был выбран один из ночных клубов Кишинева, сообщил президент Ассоциации армрестлеров Молдовы Константин Бырлэдяну.

"Все участники будут поделены на любителей и профессионалов, так как у нас есть те, кто занимается уже много лет, а мы хотим дать шанс всем, в том числе новичкам, чтобы все желающие могли прийти и попробовать себя в этом виде спорта", - отметил Бырлэдяну.

Как заявил организатор соревнований, на турнир, кроме участников из Молдовы, записались спортсмены из Румынии, Украины и Швеции.

Кроме того, любители, желающие принять участие в турнире, смогут зарегистрироваться прямо в день соревнований. Все участники - мужчины сначала пройдут процедуру взвешивания.

"Все спортсмены будут поделены по весовым категориям. Кроме того, будут разные соревнования на левую и правую руку. Есть спортсмены, которые хотят участвовать в соревнованиях только на одну руку", - сказал Бырлэдяну.

Принять участие в соревнованиях смогут также и женщины, женская категория не зависит от веса и рассчитана только на правую руку.

Подробнее о соревнованиях слушайте в аудиозаписи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK