Шахова: в отсутствии снега в Молдове "виноват" антициклон

Снег нынешней зимой в Молдове, скорее, всего, будет, поскольку совсем бесснежные зимы для Молдовы – все-таки нечастое явление, заявила в эфире студии Sputnik главный метеоролог Госгидрометеослужбы Молдовы Светлана Шахова.

Молдова находится в умеренных широтах, где то и дело происходит борьба воздушных масс, идущих с севера, и воздушных масс, идущих с юга. В субтропиках климат другой, поскольку до них не доходят волны холода с Северного ледовитого океана или северной Атлантики. А Молдова переживает воздействие то одних, то других воздушных масс. Об этом рассказала синоптик Светлана Шахова.

"Я могу с уверенностью сказать, что у нас редкие зимы проходят без снега. Учитывая воздействие северных и южных воздушных потоков на наши умеренные широты, уверена, что снег будет. Но пока, в течение недели, на которую мы составляем прогноз, снега не ожидается", - отметила Шахова.

По словам синоптика, если долго нет осадков, то речь идет о влиянии области повышенного атмосферного давления, то есть, антициклона или его периферии. Сейчас в Молдову пришел азорский антициклон, климатические исследования показывают, что в районе Азорских островов образуются и усиливаются антициклоны. Один из таких антициклонов направляет свое крыло на южную часть Европы. Погода в Молдове сегодня формируется под влиянием восточного крыла азорского антициклона.

Как сообщила Шахова, в ближайшую неделю в Молдове ожидается чередование небольших волн тепла и холода. Существенных погодных перемен пока не ожидается, дневные температуры будут выше нуля, в диапазоне от +3 до +8 градусов, ночные – до -5, -6 градусов.

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