Чебан: как запуск "Турецкого потока" отразится на энергобезопасности Молдовы

Контракт между Россией и Украиной на транзит газа по территории Украины подписан на пять лет, для Молдовы это означает, что рисков для поставок газа на территорию нашей страны в ближайшее время нет, заявил в эфире студии Sputnik Молдова глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Подписание контракта на транзит газа между российской и украинской сторонами дает определенную уверенность в том, что в ближайшее время Молдова без газа не останется.

И даже если возникнут какие-то сложности, с запуском в строй газопровода "Турецкий поток" у Молдовы появилась возможность получать газ по нему.

Гарантия бесперебойности поставок – это самое главное, чего удалось достичь для обеспечения энергобезопасности Республики Молдова, полагает глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Запуск "Турецкого потока" обеспечивает еще один альтернативный маршрут, полностью безопасный с точки зрения поставок.

" Если раньше у нас был только один маршрут, сейчас у нас есть и второй", - заметил Чебан.

Также, по словам главы "Молдовагаз", в случае непредвиденных ситуаций с поставками газа, у Молдовы есть возможность переключиться на получение газа по реверсу в течение пяти-шести часов. На это время есть запасы резервного топлива (угля и мазута) для двух крупных потребителей – Молдавской ГРЭС и предприятия "Термоелектрика".

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