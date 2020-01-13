Чебан: для Молдовы важно, чтобы газ закупался по приемлемой цене

Существует мнение, что цена на природный газ постепенно будет падать. Это касается общемировых тенденций, но скажется ли это на Молдове и отразится ли снижение цены на молдавском потребителе? Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что, прежде всего, необходимо различать, по каким принципам формируется цена в том или ином случае.
"Есть страны и потребители, где цены в контракте на газ привязываются к котировкам нефтепродуктов. То есть, цена газа определяется исходя из цены на нефтепродукты. Это случай Молдовы. Это помогает нам в зимний период, когда котировки нефтепродуктов за предыдущие девять месяцев низкие", - заявил Чебан.
По словам главы "Молдовагаз", в условиях, когда цена на нефть остается достаточно низкой, такой контракт Молдове выгоден, поскольку и цена на газ остается для нас низкой.
Но есть страны, где цена газа определяется по другой формуле. Там котировки полностью зависят от спроса и предложения на этот вид топлива.
"В основном, вся Европа сейчас переходит на такие торги. Мы с "Газпромом" тоже говорили об этом. В нынешнем году будем прорабатывать вопрос о возможном переходе на оплату исходя из тех котировок, которые формируются на газовых биржах", - добавил Чебан.
Таким образом, возможно, что "Молдовагаз" будет закупать газ по новой для Молдовы формуле, исходя из спроса и предложения на природный газ и по итогам цен, которые сложились на природный газ в Европе. Но нужно учитывать, чтобы оплата по новым котировкам была выгодна Молдове, поскольку крайне важно поддерживать приемлемый уровень цен, подчеркнул Чебан.