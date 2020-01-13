Чебан: для Молдовы важно, чтобы газ закупался по приемлемой цене

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, есть ли возможность для Молдовы закупать природный газ по более низкой цене.

Существует мнение, что цена на природный газ постепенно будет падать. Это касается общемировых тенденций, но скажется ли это на Молдове и отразится ли снижение цены на молдавском потребителе? Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что, прежде всего, необходимо различать, по каким принципам формируется цена в том или ином случае.

"Есть страны и потребители, где цены в контракте на газ привязываются к котировкам нефтепродуктов. То есть, цена газа определяется исходя из цены на нефтепродукты. Это случай Молдовы. Это помогает нам в зимний период, когда котировки нефтепродуктов за предыдущие девять месяцев низкие", - заявил Чебан.

По словам главы "Молдовагаз", в условиях, когда цена на нефть остается достаточно низкой, такой контракт Молдове выгоден, поскольку и цена на газ остается для нас низкой.

Но есть страны, где цена газа определяется по другой формуле. Там котировки полностью зависят от спроса и предложения на этот вид топлива.

"В основном, вся Европа сейчас переходит на такие торги. Мы с "Газпромом" тоже говорили об этом. В нынешнем году будем прорабатывать вопрос о возможном переходе на оплату исходя из тех котировок, которые формируются на газовых биржах", - добавил Чебан.

Таким образом, возможно, что "Молдовагаз" будет закупать газ по новой для Молдовы формуле, исходя из спроса и предложения на природный газ и по итогам цен, которые сложились на природный газ в Европе. Но нужно учитывать, чтобы оплата по новым котировкам была выгодна Молдове, поскольку крайне важно поддерживать приемлемый уровень цен, подчеркнул Чебан.