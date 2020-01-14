Горчаг: Штефан Петраке был целой эпохой в молдавской культуре

Вечером в понедельник, 13 января, скончался известный молдавский певец Штефан Петраке. Артисту было 70 лет. Леонид Горчаг, который хорошо знал Петраке, рассказал о том, каким он помнит певца.

"Еще в 16 часов он был здоров, с ним все было нормально, мы разговаривали, а ночью, ближе к 12, я узнал, что его уже нет. Он был целой эпохой в нашей культуре, в эстрадной музыке. То наследие, что он оставил, этот песенный багаж - большое сокровище. Он заслужил, чтобы к нему было особое отношение", - отметил Горчаг.

Представитель управления культуры столичной мэрии сообщил, что хорошо знал Петраке. Они были знакомы очень давно, тесно общались с тех пор, как был создан ансамбль "Норок" под управлением Михая Долгана.

"Я помню принципиальность Петраке, я был на последних репетициях перед премьерными выступлениями ансамбля "Норок", и слышал, как он отстаивал свою позицию перед Долганом: "Я хочу, чтобы это было так!" А потом было участие в ансамбле "Плай", я ходил на все их концерты, пользуясь знакомством с Петраке", - добавил Горчаг.

По словам собеседника студии, у него остались только теплые и приятные воспоминания о Петраке в период его работы в ансамблях "Плай" и "Норок".