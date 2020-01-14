Гончар: село Годжинешты могло исчезнуть, как многие другие села Молдовы

Народный мастер, гончар из села Годжинешты Василий Гончар рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему считает свою родину особым местом на земле.

Мастер гончарного дела Василий Гончар совершенствовал навыки в Италии, работал там долгое время, основав собственную мастерскую. Но однажды, навестив свою родину, молдавское село Годжинешты, Гончар увидел, что село в полном упадке и скоро может вообще исчезнуть, как и многие другие населенные пункты Молдовы, которые массово покидают жители. Тогда он принял решение, что родное село нужно спасать.

"Годжинешты могли исчезнуть, как многие другие села в Молдове. Это, к сожалению, судьба Молдовы – если трасса через село проходит, село живет, там еще строят дома, рожают детей. А если нет – это тупик. И когда я приехал, увидел, что дома стоят заброшенные, ничего не ремонтируется, садик закрыли, школу должны были закрыть", - рассказал Гончар.

Как сообщил мастер, увидев состояние родного села, он инвестировал все свои деньги в заброшенные земли, купил все, что продавалось в селе. Сейчас, благодаря усилиям Гончара, село Годжинешты не только не исчезло с карты Молдовы, но и стало местом проведения крупнейшего в Молдове фестиваля народных ремесел, куда каждый год съезжается множество туристов.

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