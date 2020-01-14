Лисневский: куда подастся Плахотнюк после американских санкций

Политолог Ян Лисневский прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова информацию о том, что США ввели запретительные меры против Владимира Плахотнюка.

США внесли Владимира Плахотнюка в санкционный список за коррупционную деятельность. Об этом накануне заявил госсекретарь США Майк Помпео. Политолог Ян Лисневский сообщил, что, на самом деле, речь в данном случае идет о том, что Плахотнюку и членам его семьи не продлят американскую визу.

"На данный момент мы можем вести речь о том, что господину Плахотнюку запретили продление визы, которая истекла, по некоторой информации, 14 декабря. Ему и его семье не будут продлевать данную визу, и это единственное пока ограничение, о котором говорит госсекретарь США Майк Помпео", - отметил Лисневский.

Тут важен тот факт, подчеркнул Лисневский, что о решении не продлевать визу было заявлено публично, так как Помпео опубликовал данное решение в своем твиттере. Дело в том, что Молдова не находится под прямым наблюдением США, и дела о коррупции в Молдове СМИ США афишируют очень редко. В данном же случае публично было заявлено, что Владимир Плахотнюк напрямую или косвенно связан с коррупционными делами. Но о выдаче Плахотнюка в Молдову властями США речь, скорее всего, не идет, полагает политолог.

"Вряд ли Владимир Плахотнюк сейчас находится в Майами, как говорят многие. Политик такого уровня всегда следит, когда у него истекает виза, и он всегда находится в поле зрения прессы. Поэтому США достаточно осторожно будут выходить с какими-либо декларациями по такому поводу", - заявил Лисневский.

Говоря о том, почему могло быть сделано подобное заявление Помпео, и какую цель преследовало введение санкций против Владимира Плахотнюка, эксперт предположил, что это может свидетельствовать о желании Соединенных Штатов пойти на определенное сотрудничество с нынешними молдавскими властями.

Что же касается будущего Плахотнюка, то, как считает Лисневский, если беглому олигарху не удастся доказать свою непричастность к коррупционным схемам, то в дальнейшем ему придется скрываться за границей. Есть вероятность, что он осядет в одной из стран, граничащих с Молдовой.

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