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Corneliu Ciurea
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: какими будут молдавско-российские отношения при новом правительстве РФ

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Sputnik Молдова
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Каким образом скажется отставка правительства Дмитрия Медведева на молдо-российских отношениях, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.

Процесс формирования нового правительства России идет очень быстро. В четверг, 16 января депутаты одобрили кандидатуру

Михаила Мишустина на пост главы российского кабмина. То есть, спустя сутки после заявления Дмитрия Медведева об отставке. Многие эксперты пока осторожны в своих оценках относительно того, как это событие скажется на отношениях Молдовы и России, какой будет внешняя политика Российской Федерации при новом правительстве, которое еще только предстоит сформировать.

Политолог Корнелиу Чуря полагает, что волноваться Молдове не о чем, отношения Молдовы и России не ждут какие-либо негативные изменения.

"Я думаю, что вопросы, которые стоят на повестке дня между Молдовой и Россией, могут быть обсуждены даже в формате временного правительства", - заявил Чуря.

Как подчеркнул Чуря, по его мнению, уход Дмитрия Медведева с поста премьера не будет иметь особого влияния на двусторонние отношения между странами. В скором будущем ожидаются визиты как молдавских министров в Москву, так и наоборот.

Поэтому, полагает политолог, проблем в молдо-российских отношениях не будет, и курс в отношениях Молдовы и России останется прежним.

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