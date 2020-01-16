Чуря: какими будут молдавско-российские отношения при новом правительстве РФ

Процесс формирования нового правительства России идет очень быстро. В четверг, 16 января депутаты одобрили кандидатуру

Михаила Мишустина на пост главы российского кабмина. То есть, спустя сутки после заявления Дмитрия Медведева об отставке. Многие эксперты пока осторожны в своих оценках относительно того, как это событие скажется на отношениях Молдовы и России, какой будет внешняя политика Российской Федерации при новом правительстве, которое еще только предстоит сформировать.

Политолог Корнелиу Чуря полагает, что волноваться Молдове не о чем, отношения Молдовы и России не ждут какие-либо негативные изменения.

"Я думаю, что вопросы, которые стоят на повестке дня между Молдовой и Россией, могут быть обсуждены даже в формате временного правительства", - заявил Чуря.

Как подчеркнул Чуря, по его мнению, уход Дмитрия Медведева с поста премьера не будет иметь особого влияния на двусторонние отношения между странами. В скором будущем ожидаются визиты как молдавских министров в Москву, так и наоборот.

Поэтому, полагает политолог, проблем в молдо-российских отношениях не будет, и курс в отношениях Молдовы и России останется прежним.