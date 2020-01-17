Эксперт: посаженная в Молдове озимая пшеница не всходит

Доктор экономики Виктор Мороз рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как скажется отсутствие снега и плюсовые температуры нынешней зимы на урожае озимых в этом году.

Зимы, похожие на нынешнюю, на территории Молдовы уже, разумеется, случались. За много веков крестьяне, чтобы быть менее зависимыми от погоды, вывели сорт пшеницы, который можно использовать в качестве озимой, а, если зима выдалась бесснежной и озимая пшеница не взошла, то вновь посадить весной как яровую. Речь идет о пшенице-двуручке, или арнаутке, как ее еще называют. Она очень неприхотлива, однако и урожай дает невысокий, рассказал экономист, эксперт в области сельского хозяйства Виктор Мороз.

"Сейчас посаженная озимая пшеница не всходит, из-за того, что сухо. Но если весна будет дождливой, тогда можно будет посадить пшеницу-двуручку. Но это дополнительные затраты и дополнительные риски. Если в конце января или феврале выпадет снег, то есть шансы, что озимая пшеница взойдет", - отметил Мороз.

Однако есть и другие факторы, которые следует учесть, добавил эксперт. Даже если будут осадки, это еще не гарантия высокого урожая. Например, в феврале могут ударить сильные морозы, и уже пробившаяся пшеница просто вымерзнет.