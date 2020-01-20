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Aureliu Ciocoi
© Sputnik / Osmatesco

Чокой: Молдову спасет только сбалансированная внешняя политика

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Sputnik Молдова
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Самое большое достижение молдавской дипломатии за минувший год – это возобновление тесного диалога с Российской Федерацией, заявил в эфире студии Sputnik Молдова министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой.

Дипломатическая работа всегда сложна по своей сути, поэтому не совсем верно было бы говорить о том, проще или сложнее нашим дипломатам работать с определенными зарубежными партнерами. В то же время, конечно, общение с коллегами – представителями государств постсоветского пространства складывается, как правило, более непринужденно, чем с представителями стран Запада, отметил глава МИДа Молдовы Аурелиу Чокой.

"Это, в принципе, наша профессиональная работа, и на Западном, и на Восточном направлении сложности фактически одинаковы. Для дипломатии Республики Молдова работа на обеих направлениях — это единственная возможность сохранять внутреннюю стабильность в стране", - сообщил Чокой.

Как подчеркнул министр, молдавское общество фактически разделено на две половины – тех, кто считает, что Молдове необходимо развивать более тесные связи с Россией, и тех, кто считает, что Молдове нужны более тесные связи с Евросоюзом. И в этих условиях внешнеполитический курс Молдовы необходимо выстраивать, учитывая интересы обеих сторон. Альтернативы проведению сбалансированной внешней политики у Молдовы нет, заключил Чокой.

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