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Петр Олейник
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Олейник: с чем связан рост цен на рынке недвижимости Молдовы

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Sputnik Молдова
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Рост цен на недвижимость, который регистрируют специалисты в последние месяцы в Молдове, не связан с повышением спроса или ростом привлекательности рынка недвижимости как такового, заявил в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в этой области Петр Олейник.

На рынке недвижимости Молдовы впервые за десять лет регистрируется положительная динамика, отмечают специалисты. Однако говорить о том, что эту область ждет оживление, преждевременно. Речь идет о росте в пределах 2-3%, который образовался за счет укрепления лея по отношению к евро, отметил Петр Олейник.

"У нас ситуация такая, что рыночные сделки проводятся в валюте. Лей вырос, следовательно, чтобы купить недвижимость, сейчас необходимо немного меньше леев, чем год-два назад. Продавцы не хотят терять леевую стоимость этой недвижимости, поэтому чуть-чуть поднимают цену", - сообщил Олейник.

Илья Соливник
© Sputnik / Osmatesco
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Как рассказал эксперт, повышение цены коснулось преимущественно сделок с некрупными объектами. Происходящее - специфика молдавского рынка, связанная с тем, что финансирование операций идет в леях за счет ипотечного кредитования, а цены продолжают указываться в валюте. Если же в ближайшем будущем нас ждет девальвация лея и рост его до уровня в 20 и более леев за один евро, то нас ждет возвращение цен на прежний уровень. Кроме того, ценовые изменения коснулись исключительно сделок с объектами стоимостью до 40 тысяч евро. Так что речь о росте цен вести нельзя, можно – только о небольшой корректировке, заключил Олейник.

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