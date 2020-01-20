Преподаватели о молдавских студентах: они все меньше хотят что-либо учить

Магистр факультета социальных и образовательных наук университета ULIM (Международный свободный университет Молдовы) Борис Акулов в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, тянется ли, по его мнению, современная молодежь к учебе.

Проблема падения интереса к учебе стоит очень остро, потому что есть данные о системном падении усваивания знаний во всем мире. В Молдове университетские преподаватели замечают, что каждые несколько лет новые поколения все меньше хотят что-либо учить. И речь идет не об отдельных случаях, а об определенной прослеживаемой тенденции. Дело в том, что у нового поколения студентов изменился образ мышления сразу в двух ключевых аспектах, отметил эксперт Борис Акулов.

"В Молдове было проведено масштабное исследование, в котором изучались ценности современной молодежи. В результате наиболее важными для них оказались семья, карьера, деньги и самореализация. А существенно менее важными – труд, удача, любовь и даже счастье. Это то, что касается приоритетов молодежи, которые сильно влияют на мотивацию к обучению", - сообщил Акулов.

Результаты исследования показали, что студенты крайне прагматичны и постоянно задают себе вопрос: стоит ли это учить, и для чего я это учу.

Второй аспект – это преобладание так называемого клипового мышления. Реальность такова, что мы живем в эпоху гиперинформированности. Исследования показали, что такой избыток информации может приводить к неврозам. Поэтому наше сознание, защищаясь от перегруженности, начинает мыслить клипово. Клиповость позволяет усвоить большое количество информации, но при этом жертвуя глубиной знаний.

"Когда мы студентам даем большое количество фундаментальной информации, они не понимают, зачем им это учить. Поэтому вузы внедряют новые методики, новые подходы, новую систему обучения, которая использует как раз клиповое мышление. Она более практична и нацелена на достижение конкретных результатов, чтобы студент сразу видел, как он может применить полученные знания", - заключил Акулов.

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