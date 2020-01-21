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Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Osmatesco

Чуря: при усилении пророссийских сил активизируются и прозападные

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Sputnik Молдова
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В нынешнем году неизбежно усиление позиций президента Игоря Додона, но есть те, кому не нравится, что чаша весов склоняется в эту сторону, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Пророссийский вектор развития не нравится определенным политическим силам в Молдове, которые ориентированы на Запад. Сейчас, как отметил политолог Корнелиу Чуря, финансирование от Евросоюза и США все больше предназначается им.

"Это знак нашим властям: денег вы от нас не получите, а получат те, кто находится в оппозиции к вам. Мы наблюдаем сейчас, как при усилении социалистов происходит и обратный процесс: поддержка прозападного вектора, который будет получать больше ресурсов из-за рубежа", - отметил Чуря.

По мнению политолога, эта постоянная борьба политических сил, придерживающихся разных точек зрения относительно вектора развития Молдовы, приводит к тому, что позицию президента нельзя назвать стопроцентно устойчивой.

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