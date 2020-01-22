Мокану: будущее Молдовы – не за эмигрантами

У страны, из которой массово выезжает молодежь, нет будущего, заявил в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Ежедневно из Молдовы, если верить данным статистики, эмигрируют 60 молодых людей. Государство теряет главный источник рабочей силы – свою молодежь. Демографы говорят уже о том, что начался отток даже обеспеченных граждан из Республики Молдова. Причина этому – все меньше людей видят какие-то перспективы для себя в своей стране.

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Есть, правда, и те, кто, набравшись опыта, получив образование и заработав некоторую сумму денег, возвращается на родину и пытается что-то делать в Молдове. Будущее страны – за теми, кто остается и теми, кто возвращается, но не за эмигрантами, пусть даже они и присылают на родину деньги, полагает социолог Виктор Мокану.

"Мы бываем в селах, проводим опросы. Многие респонденты отмечают, что у них несколько детей, и все - за границей", - сообщил Мокану.

По мнению эксперта, эмиграция наносит немалый вред экономике Молдовы, выступая как своего рода "отрицательный отбор". Есть мнение, что уезжают лучшие – наиболее предприимчивые, с хорошим образованием, способные многого добиваться. А остаются те, кто не учился, и кто теперь занят в сферах, не требующих высокой квалификации.

Кроме того, отметил Мокану, молодежь должна понимать, что их будущее напрямую зависит от их участия в политической жизни страны, однако нынешняя молодежь, как правило, аполитична.

"Родители, отправляющие своих детей за границу, должны понимать, что государство не сможет платить им пенсию. Откуда возьмется пенсия, если они отправляют своих детей работать за рубеж? Нет будущего в стране, откуда все массово уезжают", - заключил Мокану.