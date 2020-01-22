Ларюшина: почему солидные инвесторы избегают работать в Молдове

Нам не нужно тешить себя иллюзиями, что иностранные капиталы только и ждут, чтобы быть вложенными в Молдову, заявила в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области экономики Татьяна Ларюшина.

Молдове необходимы зарубежные партнеры, которые придут в страну - и надолго - с оборотными средствами, новыми технологиями, рынками сбыта, контрактами, которые создадут новые рабочие места. Именно таковые являются самыми ценными, отметила экономист Татьяна Ларюшина.

"Молдове нужны такие инвесторы, которые трансформируют страну к лучшему. Подобные инвесторы по всему миру на вес золота. И не нужно тешить себя иллюзиями, что Молдова с ее репутацией этим инвесторам интересна", - сообщила Ларюшина.

По словам эксперта, иностранный капитал отпугивает в Молдове высокий уровень коррупции и низкая эффективность институтов. Кроме того, серьезный бизнесмен вряд ли придет в страну, где стала возможна "кража века". Известны случаи так называемых "токсичных инвестиций", когда территория стран со слабой экономикой используется для оптимизации издержек и решения собственных задач.

"Еще один аспект – это защита инвестиций. Могут ли инвесторы надеяться на защиту своих собственных рисков со стороны Молдовы? Здесь у нас большие проблемы. Вот почему нам нужно верховенство права, вот почему нам нужны транспарентные суды", - добавила экономист.

Инвестиции в Молдове должны быть защищены хорошо работающими судами, надежными законами и неподкупными институтами, заключила Ларюшина.

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