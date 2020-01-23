Инфекционист: грозит ли Молдове смертельный вирус из Китая

Ситуация с новым заболеванием, появившимся в Азии, остается напряженной – недавно в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Изначально сообщалось, что первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Умерло уже больше десяти человек. Вирус распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, а случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку, что превращает вирус в особо опасный.

Почему возникают новые вирусы и к чему это может привести – на эти вопросы в эфире передачи "Утро на Спутнике", студии Sputnik Молдова ответила заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Мы справились с помощью вакцин с вирусами, которые косили миллионы людей. Корь, оспа, дифтерия – с этими болезнями мы почти покончили. Но, к сожалению, появляются новые мутации, новые вирусы, в силу различных причин", - сказала врач.

Однако, в случае проникновения коронавируса в Молдову, выявить его будет весьма проблематично, утверждает инфекционист.

"Коронавирусов очень и очень много. В Молдове нет лабораторий для их выявления. Но сейчас все силы мира брошены на идентификацию этого вируса, на борьбу с ним. Но бороться с вирусами очень сложно", - объяснила Кирьякова.

Глобальные процессы, происходящие в мире, не позволяют изолировать группы больных или потенциально больных, в настоящее время бороться с новыми вирусами можно только с помощью науки, причем заниматься этим должны врачи во всех странах мира.

"Изоляция не совсем подходит – в силу масштабов глобализации. Не успел этот новый вирус развиться в Китае, как его уже развезли по всем странам мира. Не факт, что его еще нет в Европе, мы не знаем об этом. Самое важное – чем больше ученые знают про вирус, тем проще им с ним бороться", - резюмировала эксперт.