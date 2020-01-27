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Владимир Гараба.
© Photo : Аргументы и факты в Молдове

Гараба: серьезная экологическая проблема в Молдове обойдена вниманием

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200127/29001554/garaba-ekologi-obkhodyat-vnimaniem-sereznuyu-problemu-v-moldova.html

Использование растительной органики для производства теплоэнергии – фактор, крайне отрицательно влияющий на состояние почв в Молдове, заявил в эфире студии Sputnik Молдова эксперт Владимир Гараба.

К сожалению, в обществе не бьют тревогу и вообще мало внимания уделяют такой проблеме, как вывоз с полей всех органических остатков с дальнейшим использованием их в качестве топлива. По словам председателя кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимира Гарабы, это лишает землю естественного удобрения.

"Листья, стебли подсолнечника и кукурузы – все это необходимо оставлять на поле, для того, чтобы хоть частично компенсировать ту часть минеральных веществ, которую земля отдает урожаю", - подчеркнул Гараба.

Полевые работы.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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По словам эколога, практика использования растительных отходов в качестве топлива вредит состоянию почвенного покрова в Молдове, истощая наши черноземы. Как заявил Гараба, необходимо забыть о том, что солома или кукурузные стебли могут быть источником получения теплоэнергии.

"Может, это прозвучит неожиданно, но это правда. Наши почвы становятся все беднее и беднее, потому что органику в почве не оставляют", - заметил эесперт.

Также, по словам эксперта, там, где органические остатки полностью удаляют с полей, почва более подвержена эрозии.

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