Гараба: серьезная экологическая проблема в Молдове обойдена вниманием

К сожалению, в обществе не бьют тревогу и вообще мало внимания уделяют такой проблеме, как вывоз с полей всех органических остатков с дальнейшим использованием их в качестве топлива. По словам председателя кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимира Гарабы, это лишает землю естественного удобрения.
"Листья, стебли подсолнечника и кукурузы – все это необходимо оставлять на поле, для того, чтобы хоть частично компенсировать ту часть минеральных веществ, которую земля отдает урожаю", - подчеркнул Гараба.
"Может, это прозвучит неожиданно, но это правда. Наши почвы становятся все беднее и беднее, потому что органику в почве не оставляют", - заметил эесперт.
Также, по словам эксперта, там, где органические остатки полностью удаляют с полей, почва более подвержена эрозии.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK