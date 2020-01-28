Харя: почему выставка "Сделано в Молдове" важна для нашей страны

В среду, 29 января, в выставочном комплексе "Молдэкспо" открывается выставка товаров и услуг отечественных производителей "Сделано в Молдове", рассказал в эфире студии Sputnik Молдова глава Торгово-промышленной палаты Сергей Харя.

Поддержка местного производителя – одно из самых важных направлений деятельности торгово-промышленной палаты, заявил Сергей Харя. Необходимо оказывать содействие развитию молдавских предприятий, особенно нуждаются в этом представители малого и среднего бизнеса, поскольку у них, как правило, нет возможности принимать участие в выставках за рубежом и платить за рекламу своей продукции.

"Выставка "Сделано в Молдове" проводится уже в 19 раз. Когда она начиналась, участвовали порядка 50 предприятий. А сейчас у нас будут представлены уже 460 компаний. Кроме того, растет и зрительский интерес к выставке – с каждым годом она принимает все больше гостей", - отметил Харя.

По словам главы Торгово-промышленной палаты, если в 2016 году "Сделано в Молдове" увидели 40 тысяч посетителей, то в прошлом году было уже 53 тысячи посетителей. 460 участников – это тоже довольно много, три павильона "Молдэкспо" едва смогли вместить всех. Принимать участие в выставке будут производители сельхозпродукции, промышленных товаров, предприятия сферы услуг.