Москович: конкурс "Славянский базар" в этом году пройдет по новым правилам

Народный артист Республики Молдова Константин Москович рассказал, какие изменения ждут в этом году участников конкурса на фестивале "Славянский базар" в Витебске.

Дирекция "Славянского базара" в Витебске решила увеличить возрастной ценз для детей-конкурсантов. Сейчас участвовать в конкурсе могут дети 8-14 лет. Изменились также условия для взрослых: если раньше необходимо было представлять песню на языке своей страны, то теперь обязательной является только песня на языке любой славянской страны, отметил наист Константин Москович, который уже много лет входит в состав жюри конкурса.

"Вы можете исполнять песню на русском, белорусском, украинском, польском, словацком, болгарском – на любом славянском языке. Эта песня исполняется в первый день конкурса, в сопровождении Государственного оркестра Белоруссии", - сообщил Москович.

Во второй день конкурса участники должны исполнить песню, которая является известным международным хитом, на любом языке.

У детей в программе конкурса обязательной осталась песня своей страны, а вторая песня может быть любой, но обязательно - из репертуара, подходящего детскому возрасту.

"В этом году мы решили пойти на эксперимент: у нас будет международное жюри на национальном этапе отбора, где оценки выставляются онлайн, чтобы исключить момент договоренностей между судьями. Если молодое дарование действительно заслуживает внимания, его победа должна быть честной", - заключил Москович.

По словам Московича, интерес к фестивалю растет, как и уровень самого мероприятия. Но это означает и то, что растут также и требования к участникам. Подать заявки на национальный отбор для участия в конкурсе фестиваля "Славянский базар" можно до 10 февраля.