Мидриган: прокуроры должны помнить, что главное – это справедливость

В среду, 29 января, отмечается День работника прокуратуры Республики Молдова. В 1992 году в этот день был принят Закон о прокуратуре, дата его принятия стала официальным праздником работников прокуратуры. Как сказано в этом официальном документе, "Прокуратура защищает законность, права и свободы граждан, содействует осуществлению правосудия в соответствии с законом". Как отметил Павел Мидриган, прокурор - это ответственная и напряженная работа, требующая много усилий.

"Я хочу пожелать работникам прокуратуры всегда помнить о том, что самое главное – это торжество справедливости. Как бы не было тяжело, надо твердо стоять за нее. Бороться за справедливость, за закон, чтобы они до конца следовали букве закона и служили ему", - сказал Мидриган.

Как отметил Мидриган, в обществе часто стало забываться, что такое правовое государство, совесть и честь. Масса проблем нашего общества брошена только на плечи правоохранительных органов, но это неправильно. За порядок в обществе должна бороться не только прокуратура, но и все чиновники, все государственные структуры, заключил Мидриган.