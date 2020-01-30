Никоара: следующее землетрясение покажет, в каком состоянии наш жилой фонд

Невозможно сказать однозначно, какие здания устоят в Молдове в случае землетрясения и что безопаснее – новострои или старый жилой фонд, заявил в эфире студии Sputnik Молдова директор Института геологии и сейсмологии Академии Наук Молдовы Игорь Никоара.

Являются ли новые дома, построенные уже за годы независимости Молдовы, достаточно надежными, чтобы выдержать землетрясение? Этот вопрос часто задают себе те, кто собираются приобретать жилье. Иной раз кажется, что лучше купить квартиру в старом доме, уже прошедшим проверку на сейсмичность землетрясениями 1986 и 1990 годов. Однако, и покупка квартир в старых домах – такая же лотерея. Пристройки, когда на месте бывшего балкона появляется конструкция размером с целую комнату, ремонты, в результате которых сносятся стены – все это прочность зданий никак не увеличивает.

Как рассказал сейсмолог Игорь Никоара, необходимо провести экспертизу жилых домов в республике, однако, на такое масштабное мероприятие пока нет средств. Сейчас неизвестно, в каком состоянии находится то или иное конкретное здание.

"Было постановление правительства о паспортизации зданий, но это сразу перевели в зону ответственности местной администрации. А у местных властей просто нет денег на проверку зданий. Даже самая богатая в республике мэрия, столичная, не может себе позволить такое оплатить", - отметил Никоара.

Как заявил сейсмолог, частично работы по оценке состояния зданий были начаты, но осложнялись они невозможностью попасть в каждую квартиру, чтобы оценить, были ли произведены в жилье какие-либо переделки, которые могли бы повлиять на устойчивость конструкции.

Что же касается новых зданий, они все проектируются согласно нормам строительства в сейсмоопасной зоне. Застройщики обязаны соблюдать карту микросейсмического районирования. Как отметил Никоара, наиболее безопасными с сейсмической точки зрения являются здания, построенные при помощи подвижной опалубки, где строение представляет собой цельный монолит. Однако, если были нарушены технологии строительства, такое здание при землетрясении может сильно пострадать. Так произошло при землетрясении 1986 года, когда в результате нарушений при строительстве некоторые строения получили повреждения, а из ряда зданий пришлось эвакуировать людей.