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Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна

Миронова: отсутствие осадков ухудшает условия роста озимых

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200130/29036280/mironova-bez-osadkov-v-fevrale-marte-moldova-mozhet-lishitsya-urozhaya-ozimykh.html

Состояние озимых культур на полях республики пока оценивается как удовлетворительное, заявила в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова.

Нынешняя теплая и бесснежная зима напоминает тот же сезон 2014-2015 года, когда осадков практически не было. А вообще-то зима почти без снега в Молдове - явление нередкое, в среднем, такое отмечается раз в три года. Схожий январь, когда температуры явно превышают норму, был в 2005 году.

По словам главы Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы Молдовы Татьяны Мироновой, такие условия не представляют угрозу для урожая озимых, однако посевы в большей степени страдают от недостатка влаги.

"У нас отмечается дефицит осадков, это ухудшает условия для перезимовки озимых. Но впереди еще февраль и март, будем надеяться, что осадки пойдут", - подчеркнула Миронова.

Виктор Мороз
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отметила эксперт, пока состояние озимых можно оценивать как удовлетворительное.

Некоторым образом спасает положение то, что многие дни достаточно туманны, и высокая влажность воздуха, которая наблюдается при таки условиях, помогает озимым в какой-то мере компенсировать недостаток атмосферных осадков.

Такой засушливый январь, сказала глава Центра агрометеорологического мониторинга, отмечается в среднем раз в 20-30 лет.

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