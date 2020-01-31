Гырбу: коронавирус начал влиять на Молдову

На экстренном заседании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было принято решение о том, чтобы считать нынешнюю вспышку коронавирусной инфекции в Китае чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Ряд экономических экспертов полагает, что эпидемия крайне негативным образом скажется и на глобальной экономике. Так, фондовый рынок Китая уже начал падение, а вслед за ним и ряд других рынков отреагировали на это. Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что такая ситуация повлияет негативным образом на все мировые рынки, не останется в стороне и Молдова.

"Мы видим развитие заболевания коронавирусом в Китае, кто мог знать, что такого рода эпидемия случится? Но развитие этой эпидемии влияет на уровень цен на мировых рынках, и даже в Республике Молдова, поскольку этот фактор влияет на всю глобальную экономику", - отметил Гырбу.

Впрочем, по прогнозам отдельных специалистов, негативный эффект, нанесенный вирусом мировой экономике, частично будет скомпенсирован за счет возрастающего количества покупок в интернете. Кроме того, медики прогнозируют, что пик заболеваемости придется на середину и конец февраля, после чего уровень заболеваемости пойдет на спад. Так что, возможно, прогнозы тех, кто полагает, что мировую экономику ждут серьезные потрясения из-за вспышки вируса, не оправдаются.