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Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гырбу: коронавирус начал влиять на Молдову

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200131/29047116/girbu-koronavirus-vliyaet-na-vsyu-mirovuyu-ekonomiku-v-tom-chisle-v-moldova.html

Эпидемия коронавирусной инфекции способна сказаться на глобальной экономике, затронув также и экономику Молдовы, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.

На экстренном заседании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было принято решение о том, чтобы считать нынешнюю вспышку коронавирусной инфекции в Китае чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Ряд экономических экспертов полагает, что эпидемия крайне негативным образом скажется и на глобальной экономике. Так, фондовый рынок Китая уже начал падение, а вслед за ним и ряд других рынков отреагировали на это. Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что такая ситуация повлияет негативным образом на все мировые рынки, не останется в стороне и Молдова.

"Мы видим развитие заболевания коронавирусом в Китае, кто мог знать, что такого рода эпидемия случится? Но развитие этой эпидемии влияет на уровень цен на мировых рынках, и даже в Республике Молдова, поскольку этот фактор влияет на всю глобальную экономику", - отметил Гырбу.

Впрочем, по прогнозам отдельных специалистов, негативный эффект, нанесенный вирусом мировой экономике, частично будет скомпенсирован за счет возрастающего количества покупок в интернете. Кроме того, медики прогнозируют, что пик заболеваемости придется на середину и конец февраля, после чего уровень заболеваемости пойдет на спад. Так что, возможно, прогнозы тех, кто полагает, что мировую экономику ждут серьезные потрясения из-за вспышки вируса, не оправдаются.

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