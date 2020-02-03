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Виталий Горинчой
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Горинчой: насколько конкурентоспособны молдавские фрукты на российских рынках

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Sputnik Молдова
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Молдавская продукция конкурентоспособна на рынках Российской Федерации, если речь идет о высоком качестве и соблюдении всех требований, заявил в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов "Молдова фрукт" Виталий Горинчой.

Российская Федерация в последнее время прикладывает очень большие усилия для поддержки производителей собственной сельхозпродукции на юге страны. Значительные средства инвестируются в закладку новых садов в Ставрополье, Краснодарском крае, Чечне и Дагестане. И в этих условиях молдавским производителям приходится конкурировать за рынок не только с иностранными поставщиками сельхозпродукции, но и с российскими производителями. Об этом рассказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов "Молдова фрукт" Виталий Горинчой.

"Конкурентоспособна качественная продукция.  Она должна быть без остатков пестицидов, потому что сейчас идет тенденция ориентирования на "чистую" продукцию. До производства эко-продукции нам, на самом деле, еще далеко, но продукция на экспорт должна идти максимально качественная", - подчеркнул Горинчой.

По словам эксперта, существует ряд требований, которым должно отвечать производство. И отправлять прямо с поля, как привыкли многие фермеры, это не то, что устраивает потребителей – как российских, так и европейских.

"Члены нашей ассоциации, в большинстве, производят хорошую продукцию, располагают нормальной послеуборочной инфраструктурой, готовы сертифицировать продукцию, чтобы поставлять ее на рынки. Нам важно, что 340 предприятиям из Молдовы разрешили ввозить продукцию в Россию", - заключил Горинчой.


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