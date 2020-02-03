Гараба: загрязнена ли молдавская сельхозпродукция пестицидами

Проблема характерна скорее для тепличных хозяйств, нежели для открытого грунта, полагает Гараба. По словам эколога, при парниковом выращивании сельхозпродукции концентрация пестицидов часто превышает допустимые нормы.
За два года в Молдове зарегистрировано 405 случаев отравления пестицидами >>>
Однако использование химикатов в больших количествах невозможно там, где речь идет об экспорте продукции.
"Если крестьянские хозяйства заключают договор на экспорт или на производство экологической продукции, то эти земли проверяются, заключается договор с соответствующими лабораториями, которые осуществляют мониторинг", - отметил Гараба.
В то же время, заявил эколог, судить о том, какая площадь земель в Молдове загрязнена пестицидами, очень сложно. Статистика загрязнений сейчас не ведется, а цифры, которые периодически озвучиваются в СМИ, о том, какое количество земель в Молдове загрязнено, давно не соответствуют истине, поскольку взяты из довольно старых статистических сборников, заключил Гараба.
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