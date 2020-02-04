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Лилия Федорова, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Федорова: как "снюсы" убивают здоровье молдавских подростков

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200204/29081902/fedorova-kak-snyusy-ubivayut-zdorove-moldavskikh-podrostkov.html

На пространстве СНГ, в том числе и в Молдове, у молодых людей начинает появляться пристрастие к новому виду табачной продукции - об его пагубности рассказала в эфире радиостудии Sputnik врач-нарколог Лилия Федорова.

Яркая упаковка и агрессивный маркетинговый подход: примерно так сегодня пытаются реализовать доверчивым молодым людям "снюсы" - капсулы с огромным содержанием никотина, которые не то чтобы не помогают бросить курить, а, наоборот, еще больше втягивают тинейджеров в никотиновую пучину. 

О том, как новый "товар широкого потребления" губит здоровье молодых людей в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала врач-нарколог Лилия Федорова. 

"Ничего полезного в этом, конечно, ничего нет. "Снюс" - это мелко рубленный, табачный лист, который пропитывают определенными элементами", - рассказала собеседница.

По словам специалиста, эта смесь, пропитанная рядом солей и содой, относится к бездымному табаку. Однако сильно завышенная концентрация никотина в "снюсе" наносит огромный вред здоровью, утверждает нарколог.

Сергей Ипатий и Юлиан Берку
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В Молдове, к сожалению, у подростков и молодых людей пока существует возможность приобретать этот продукт в виртуальном пространстве", - уточнила Федорова.

В основном, по словам собеседницы, последствия для здоровья от употребления "снюса" сводятся к тому, что повышенное содержание никотина приводит к значительным поражениям слизистой оболочки рта, сильно страдает зубная эмаль. Так что человек, злоупотребляющий этими никотиновыми капсулами, может со временем попросту остаться без зубов.

Популярность "снюсы" приобрели в Швеции в начале 70-х годов прошлого столетия, но сегодня они полностью запрещены к употреблению на пространстве Европейского Союза.

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Теги:
Лилия Федорова, здоровье, опасность, снюс


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