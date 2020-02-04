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Николай Могоряну
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Могоряну: торговля бензином в Молдове – слишком прибыльный бизнес

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Sputnik Молдова
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Саму заправку можно построить за 3-4 месяца, а окупаются вложения меньше, чем за год, заявил в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну.

Устанавливать масштаб цен на внутреннем рынке снова будет Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Цены на топливо
© Sputnik / Валерий Мельников
Грядут изменения: что произойдет с ценами на топливо в стране

Как сообщил в понедельник, 3 февраля, премьер-министр Молдовы Ион Кику, правительственная комиссия, которая провела анализ ситуации, когда цены на топливо устанавливаются оператором, а не НАРЭ, пришла к выводу, что необходимо вернуться к прежней практике.

Ранее регулятор устанавливал максимальный потолок цен и пересматривал его раз в две недели. Свое мнение относительно этой инициативы высказал председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну.

"Нынешнее законодательство в этой области достаточно совершенно, но оно не работает. Совет по конкуренции отказывается вникать в эти дела. У каждого оператора свой источник импорта, и даже если нас двое, и мы импортируем из одного источника, это не значит, что у нас будет одинаковая цена", - отметил Могоряну.

Как рассказал эксперт, в загородной поездке он как-то подсчитал количество заправок на отрезке пути длиною в 28 километров, их было 14. Есть и случаи, когда в радиусе 150 метров расположены четыре заправки. Всего же в республике, по словам Могоряну, 660 заправок – по одной на 45 квадратных километров территории.

Как заключил эксперт, в условиях, когда бизнес на топливе в стране настолько выгоден, сложно пытаться как-то контролировать цены в этой области.

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