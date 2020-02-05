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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: работа над обеспечением избрания президента уже началась

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Sputnik Молдова
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Избирательная гонка в Молдове фактически началась в последнюю неделю октября прошлого года, в разгар событий, предшествовавших назначению генпрокурора и отставке кабинета министров, полагает политолог Сергей Манастырлы.

Сейчас граждане Молдовы вынуждены наблюдать за тем, как накал страстей, предшествующий борьбе за кресло главы государства, выплескивается в публичную плоскость. Политики начинают все активнее использовать лояльные им СМИ, чтобы оказывать влияние на избирателей и определенное давление на своих оппонентов.

Фонтан во дворе Администрации президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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И хотя до самих выборов еще далеко, отдельные силы и фигуры уже прибегают к довольно жестким методам в попытке как-то очернить или "утопить" конкурента.

Как считает политолог Сергей Манастырлы, для Молдовы фактическое начало избирательной гонки еще до старта официальной предвыборной кампании – явление обыденное.

Эксперт напомнил поговорку, согласно которой избирательная кампания начинается на следующий день после того, как закончились очередные выборы.

"Такой же накал страстей, только сопровождавшийся еще и уличными протестами, был перед стартом избирательной кампании по выборам президента", - отметил Манастырлы.

Официальная кампания по выборам президента Молдовы начнется осенью нынешнего года, но неофициально в масс-медиа и соцсетях она уже началась, а лидеры общественного мнения активно включились в предвыборную гонку. То, что порой конкуренты переходят определенную черту и с каждым разом все жестче действуют по отношению друг к другу, - данность, которую нам предстоит принять.

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