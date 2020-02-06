Лисневский: почему "черный пиар" в Молдове не работает

Политтехнолог Ян Лисневский рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему технологии "черного пиара", который используют наши политики друг против друга, на самом деле малоэффективны.

Неофициально предвыборная кампания в Молдове уже началась, отмечают многие политологи. И первые ее "плоды" – потоки компромата, выливаемые политическими конкурентами друг на друга. Однако подобная стратегия на самом деле работает весьма слабо, поскольку люди ждут от политиков реальных действий, а не взаимных обвинений, считает политтехнолог Ян Лисневский.

"Стратегия "черного пиара" в адрес конкурентов примитивна, хотя и популярна во многих постсоветских странах. Она используется тогда, когда нет политического лидера, которому люди доверяют, который вызывает симпатию своими действиями. Эта методика - выставлять конкурентов в невыгодном свете - на самом деле разъединяет общество", - заявил Лисневский. © Sputnik / Колацки: аполитичный кандидат в президенты – это что-то из области фантастики

Стратегия поиска компромата на конкурентов, чтобы на их фоне выглядеть лучше, не приводит ни к чему, кроме политической нестабильности, подчеркнул Лисневский. Обвиняющие друг друга политики не оставляют себе возможности для компромиссов и ведения политического диалога. В итоге, приходя к власти, политики с различными взглядами не могут сотрудничать в силу того, что уже наговорили друг о друге много лишнего.

Кроме того, сообщил политолог, подобные технологии, хотя и применяются на Западе, но там компромат используют очень "дозированно", и основной упор делается не на атаку в адрес контркандидата, а на собственные достижения и результаты.