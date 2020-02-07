Брутер: Евросоюз не распадется, но будет играть все меньшую роль

Ровно 28 лет назад, 7 февраля 1992 года, министрами иностранных дел и финансов 12 государств был подписан Договор о Европейском союзе, или Маастрихтский договор, фактически положивший начало Европейскому союзу. С тех пор к 12 странам присоединилось еще множество государств Европы, включая нашего ближайшего соседа – Румынию. Политолог Владимир Брутер поделился своим мнением, что ждет Евросоюз в ближайшие двадцать лет.

"Я думаю, мы можем сказать, что Евросоюз будет существовать, он никак не рассыплется, однако в международных делах он будет значить еще меньше, чем сейчас", - отметил Брутер.

Как полагает Брутер, Евросоюз оказался достаточно слабым и неконсолидированным образованием, и другие силы на политическом поле, более влиятельные и уверенные в себе, в скором будущем начнут теснить его по всем направлениям. Именно поэтому наиболее сильные политически и экономически страны-члены Евросоюза, прежде всего, Германия и Франция, и, в меньшей степени - Италия, начнут выступать в роли самостоятельных игроков. Эти страны, подчеркнул Брутер, будут блюсти свои интересы и решать прежде всего собственные задачи. При этом, несмотря на то, что формально Евросоюз будет сохраняться как единая структура, интересы у стран-членов будут различными.

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