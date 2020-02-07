Кунев: самая прибыльная отрасль в Молдове – не виноделие

Впервые за всю историю Молдовы самой прибыльной отраслью экономики по итогам предыдущего года было признано не виноделие, а IT-отрасль, заявил член Экономического совета при Президенте Республики Молдова Вячеслав Кунев.

IT-отрасль является самой динамично развивающейся в Республике Молдова, в прошлом году она превзошла по экспорту даже такую традиционно прибыльную для Молдовы отрасль, как виноделие. Об этом на пресс-конференции на тему "Молдова 2020 – формирование международного делового сотрудничества", которая состоялась в пресс-центре Sputnik Молдова, рассказал член Экономического совета при Президенте Республики Молдова Вячеслав Кунев.

"За последние два с половиной года отрасль выросла в три раза, такого не наблюдается больше ни в одной другой отрасли. Пару лет назад мы вышли на первое место по размеру средней заработной платы, мы обошли финансовый сектор. На сегодняшний день у нас самые высокие темпы роста экспорта", - отметил Кунев. © Sputnik / Алексей Куденко Каким должен быть идеальный виноград: ученые все ближе к разгадке секрета

Все это, добавил Кунев, дает уверенность в том, что отрасль развивается и ей еще есть, куда расти. Сегодня в IT-секторе Молдовы занято порядка 30 тысяч человек, и это довольно мало, подчеркнул эксперт.

"Когда речь идет о росте в нашей отрасли, я считаю, что можно смело ставить задачу кратного повышения IT-отрасли в доле ВВП Молдовы. Я считаю, что развитие интеллектуальных направлений, таких, как наше, позволяет поднимать и традиционные отрасли", - сообщил Кунев.

Сейчас основная цель отрасли – выходить в регионы, так как сегодня основные ресурсы сосредоточены преимущественно в Кишиневе. Поэтому в ближайшем будущем необходимо обеспечить подготовку специалистов в высших учебных заведениях таких городов, как Бельцы, Комрат и Кагул, заключил эксперт.