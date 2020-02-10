Гараба: Молдова может остаться без питьевой воды и урожая

Бесснежная зима прежде всего отразится на состоянии малых рек Республики Молдова, которые сильно обмелеют, если в ближайшее время не пройдут осадки. В последние годы состояние именно малых рек страны внушает экологам сильное опасение, поскольку и в предыдущие годы осадков выпадало немного и во многих местах дебит (объем циркулирующей воды) составлял 40-50 процентов от нормы, а сейчас он может снизиться до 20-30 процентов, заявил эколог Владимир Гараба.

"Пруды, в которых люди осенью спустили воду, так и останутся без воды, их нечем наполнить. Кроме того, снизится уровень питьевой воды в колодцах, потому что во второй половине 2019 года и нынешней зимой было мало осадков, и водоносный слой не пополнялся. В сельской местности будет ощущаться недостаток питьевой воды", - сообщил Гараба.

Также, отметил эколог, несомненно пострадают сельхозкультуры, а кроме того, дикорастущие деревья и кустарники, если в ближайшее время не пойдет дождь. Земля, заявил эксперт, совершенно сухая почти на метр в глубину. Корни сельхозкультур сейчас лишены влаги, поэтому все надежды связаны исключительно с тем, что осадки все-таки выпадут.