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Владимир Гараба
© Photo : anticoruptie.md

Гараба: Молдова может остаться без питьевой воды и урожая

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200210/29148647/garaba-moldova-mozhet-ostatsya-bez-pitevoy-vody-i-urozhaya.html

Каким образом нынешняя бесснежная зима скажется на экологической обстановке в Молдове, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова эколог Владимир Гараба.

Бесснежная зима прежде всего отразится на состоянии малых рек Республики Молдова, которые сильно обмелеют, если в ближайшее время не пройдут осадки. В последние годы состояние именно малых рек страны внушает экологам сильное опасение, поскольку и в предыдущие годы осадков выпадало немного и во многих местах дебит (объем циркулирующей воды) составлял 40-50 процентов от нормы, а сейчас он может снизиться до 20-30 процентов, заявил эколог Владимир Гараба.

"Пруды, в которых люди осенью спустили воду, так и останутся без воды, их нечем наполнить. Кроме того, снизится уровень питьевой воды в колодцах, потому что во второй половине 2019 года и нынешней зимой было мало осадков, и водоносный слой не пополнялся. В сельской местности будет ощущаться недостаток питьевой воды", - сообщил Гараба.

Также, отметил эколог, несомненно пострадают сельхозкультуры, а кроме того, дикорастущие деревья и кустарники, если в ближайшее время не пойдет дождь. Земля, заявил эксперт, совершенно сухая почти на метр в глубину. Корни сельхозкультур сейчас лишены влаги, поэтому все надежды связаны исключительно с тем, что осадки все-таки выпадут.

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