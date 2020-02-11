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Галина Шеларь
© Sputnik / Osmatesco

Шеларь: Нацбанк тоже должен нести ответственность за кражу из банковской системы

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200211/29160719/selari-natbank-tozhe-dolzhen-nesti-otvetstvennost-za-krazhu-iz-bankovskoy-sistemy.html

Экономический эксперт Галина Шеларь прокомментировала в эфире радиостудии Sputnik Молдова инициативу президента Игоря Додона о том, чтобы сумма украденных из банков денег компенсировалась за счет прибыли Нацбанка Молдовы.

Идея компенсировать выведенные из банковской системы средства за счет прибыли Нацбанка выполнима и абсолютно реальна, полагает экономист Галина Шеларь. Как разъяснила эксперт, прибыль Нацбанка расходуется на те сферы, которые соответствуют интересам Нацбанка, и вполне может быть израсходована на покрытие ущерба, нанесенного "кражей века".

"Такое решение увеличивает возможности бюджета выполнять все свои обязательства, то есть, выполнять расходную часть. Граждане не станут платить ни больше, ни меньше налогов из своих доходов. Налоговые ставки для физических лиц не меняются. Но это решение позволит государству выполнять свои функции", - заявила Шеларь.

Доллары
© CC BY 2.0 / reynermedia / A lot of dollars
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Как отметила экономист, то, что государственный бюджет вынужденно несет расходы по обслуживанию своих государственных гарантий, которые были даны в определенный период по известной причине (то, что традиционно называется "кражей миллиарда"), говорит о том, что государство свою вину признало и несет за нее финансовую ответственность.

"Мне кажется, что не только государство в лице правительства должно нести ответственность за то, что произошло. Национальный банк, как институт государства, тоже имеет к этому отношение. Таким образом Нацбанк берет на себя часть финансовой ответственности за то, что произошло", - заключила Шеларь.

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