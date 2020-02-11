Мидриган: высокие пенсии бывших судей вызывают недовольство в обществе

Министерство труда и социальной защиты предложило, чтобы отставные судьи больше не могли получать выгоду от пересчета пенсий в соответствии с размером месячной зарплаты действующих коллег. Такая мера может привести к уменьшению пенсий судей. Юрист Павел Мидриган прокомментировал эту инициативу.

"Речь идет о том, чтобы выплаты судьям, которые выходят на пенсию, не начислялись исходя из зарплат действующих судей, как это происходит сейчас. Если сегодня судья, выходящий на пенсию, получает зарплату 20 тысяч, а через пять лет зарплата судьи будет составлять 25 тысяч, то пенсию обязаны пересчитать", - объяснил собеседник.

Сейчас же предлагается начислять пенсионные выплаты, исходя из размера той зарплаты, которая была у получателя на момент выхода на пенсию.

"В Румынии была такая же история, которая спровоцировала скандал. У людей возникает закономерный вопрос, почему не пересчитывают в таком случае пенсии бывшим врачам, представителям других профессий", - заявил Мидриган.

По мнению юриста, если ситуация останется прежней, это может привести к напряженности в обществе. Сегодня вышедший на пенсию судья Верховного суда получает 23 тысячи леев. Поэтому, считает Мидриган, будет правильно, чтобы в Молдове у бывших государственных служащих пенсия не превышала 10 тысяч леев. Зарплата судей при этом может быть высокой, но пенсия не должна быть такой, чтобы это вызывало недовольство тех, кто вынужден работать, получая намного меньше, чем получает неработающий судья-пенсионер.

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