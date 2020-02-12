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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: возможны ли в Молдове массовые протесты сторонников "правых" сил

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200212/29172998/manastyrly-vozmozhny-li-v-moldova-massovye-protesty-storonnikov-pravykh-sil.html

Настроения в молдавском обществе сейчас не настолько накалены, чтобы это вылилось в какие-либо масштабные уличные протесты, отметил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

Майя Санду заявила, что не исключает возможность того, что до президентских выборов она может призвать граждан выйти на уличные акции. Поводом для этого может явиться тот факт, что в Молдове - самые низкие зарплаты в Европе, а цены и тарифы довольно высоки. Возможно ли, что жители Молдовы откликнутся на этот призыв и будут готовы принять участие в протестах? Политолог Сергей Манастырлы полагает, что для народного недовольства нужен другой повод, поскольку, все-таки, подобный уровень цен и зарплат сохраняется в Молдове уже довольно долгое время, и пока это не становилось поводом для массовых выступлений.  

"Цены не сильно выросли с тех пор, как Майя Санду была премьер-министром, и что-то тогда она никого на уличные протесты не звала. Возможно, она делает такие заявления, исходя из неких договоренностей со своими коллегами по правому флангу и своими кураторами в рамках подготовки к избирательной кампании на пост президента", - заявил Манастырлы.

Как подчеркнул политолог, последние протесты, на которые выходили жители Кишинева, происходили на волне народного недовольства фигурой Владимира Плахотнюка, обладавшего в то время огромным политическим влиянием. Сейчас, когда Плахотнюк не у власти и даже не в стране, на политической арене Молдовы даже близко нет фигур, сопоставимых по уровню вызываемого общественного недовольства.

"Если будет соответствующее финансирование, то в рамках избирательной кампании вполне возможно проведение каких-либо протестов. Но население на самом деле сейчас не очень мобилизовано. Да и не так много осталось у нас активных молодых людей, чтобы протестующими можно было заполнить площадь", - полагает Манастырлы.

 

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