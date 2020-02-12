Парликов: нужны ли Молдове ветряные электростанции

Эксперт в области энергетики Виктор Парликов прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова инициативу президента Молдовы Игоря Додона о необходимости строительства на юге республики парка ветрогенераторов.

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что на юге Молдовы может появиться парк ветрогенераторов мощностью 120 МВт. Ежегодный объем производимой им энергии способен составить до 15% от годового потребления энергии в стране. Эксперт в области энергетики Виктор Парликов считает, что реализация этого проекта возможна только при условии, что производство ветряной энергии будет достаточно дешевым.

"Вопрос в том, насколько ветра в Молдове, скажем так, достаточного качества. То есть, вопрос в потенциале этих ветрогенераторов, в том, чтобы эту электроэнергию можно было продавать по цене, конкурирующей с рыночной стоимостью – со стоимостью энергии из Украины или от Молдавской ГРЭС", - отметил Парликов.

В противном случае, считает эксперт, если потенциал ветра в данном регионе невысок, то цена электроэнергии будет слишком высокой, и молдавскому потребителю придется раскошелиться, следовательно, реализация подобного проекта не имеет смысла.

"Считаю, что стоит привлекать инвестиции в производство ветровой энергии только на условиях ее конкурентоспособности. Имеет смысл привлекать инвестиции под рыночные условия и конкурентные цены, иначе придется давать тарифные преференции, предоставлять субвенции производителям, а это ляжет тарифным бременем на потребителя", - заключил эксперт.

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