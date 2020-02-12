Парликов: нужны ли Молдове ветряные электростанции

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что на юге Молдовы может появиться парк ветрогенераторов мощностью 120 МВт. Ежегодный объем производимой им энергии способен составить до 15% от годового потребления энергии в стране. Эксперт в области энергетики Виктор Парликов считает, что реализация этого проекта возможна только при условии, что производство ветряной энергии будет достаточно дешевым.
"Вопрос в том, насколько ветра в Молдове, скажем так, достаточного качества. То есть, вопрос в потенциале этих ветрогенераторов, в том, чтобы эту электроэнергию можно было продавать по цене, конкурирующей с рыночной стоимостью – со стоимостью энергии из Украины или от Молдавской ГРЭС", - отметил Парликов.
"Считаю, что стоит привлекать инвестиции в производство ветровой энергии только на условиях ее конкурентоспособности. Имеет смысл привлекать инвестиции под рыночные условия и конкурентные цены, иначе придется давать тарифные преференции, предоставлять субвенции производителям, а это ляжет тарифным бременем на потребителя", - заключил эксперт.
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