Мидриган: опасные преступники не должны выходить на свободу досрочно

Правительство вводит до сентября мораторий на применение такой меры, как сокращение срока наказания заключенным, содержащимся в плохих условиях, об этом стало известно в среду, 12 февраля, когда был одобрен соответствующий законопроект. Свое мнение об этом документе высказал адвокат, экс-судья Павел Мидриган.

"Когда закон вступает в силу, он должен действовать. Но сложилась такая ситуация, когда законотворцы сами не рассчитали, как будет действовать этот закон у нас", - отметил Мидриган.

По словам юриста, подобный закон есть и в Румынии, согласно ему, срок пребывания в заключении может быть сокращен на 10-20 процентов, если условия содержания были неудовлетворительными. Однако у нас под действие этого закона попадало огромное количество людей. В результате, пришлось идти на такую меру, как введение моратория, поскольку просто отменить закон было нельзя.

Нужен был определенный период, чтобы проанализировать закон, подчеркнул Мидриган. Раньше заключенные, которые содержались в условиях, признанных не соответствующими нормам, могли рассчитывать на денежную компенсацию. Потом это положение решили изменить и уменьшать заключенным сроки. Но из-за этого на свободу пришлось выпустить и заключенных, сидевших по довольно тяжким статьям, что вызвало недовольство в обществе.

"Нет оснований считать, что эти люди, вышедшие досрочно на свободу, исправились. Кроме того, некоторые из тех, кто вышел на свободу, не возместили причиненный ущерб. Да, мораторий – мера вынужденная, но другой нет. Я думаю, применение этой меры просто дало некоторый перерыв для согласования изменений", - заключил Мидриган.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK