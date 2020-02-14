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Pavel Midrigan
© Sputnik / Rodion Proca

Мидриган: опасные преступники не должны выходить на свободу досрочно

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200214/29197328/midrigan-obschestvo-ne-ponyalo-pochemu-v-moldova-opasnye-litsa-vyshli-na-svobodu.html

Закон о снижении срока заключенным из-за неудовлетворительных условий содержания оказался несовершенным, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова доцент кафедры права университета имени Константина Стере, адвокат, бывший судья Павел Мидриган.

Правительство вводит до сентября мораторий на применение такой меры, как сокращение срока наказания заключенным, содержащимся в плохих условиях, об этом стало известно в среду, 12 февраля, когда был одобрен соответствующий законопроект. Свое мнение об этом документе высказал адвокат, экс-судья Павел Мидриган.

"Когда закон вступает в силу, он должен действовать. Но сложилась такая ситуация, когда законотворцы сами не рассчитали, как будет действовать этот закон у нас", - отметил Мидриган.

По словам юриста, подобный закон есть и в Румынии, согласно ему, срок пребывания в заключении может быть сокращен на 10-20 процентов, если условия содержания были неудовлетворительными. Однако у нас под действие этого закона попадало огромное количество людей. В результате, пришлось идти на такую меру, как введение моратория, поскольку просто отменить закон было нельзя.

Нужен был определенный период, чтобы проанализировать закон, подчеркнул Мидриган. Раньше заключенные, которые содержались в условиях, признанных не соответствующими нормам, могли рассчитывать на денежную компенсацию. Потом это положение решили изменить и уменьшать заключенным сроки. Но из-за этого на свободу пришлось выпустить и заключенных, сидевших по довольно тяжким статьям, что вызвало недовольство в обществе.

"Нет оснований считать, что эти люди, вышедшие досрочно на свободу, исправились. Кроме того, некоторые из тех, кто вышел на свободу, не возместили причиненный ущерб. Да, мораторий – мера вынужденная, но другой нет. Я думаю, применение этой меры просто дало некоторый перерыв для согласования изменений", - заключил Мидриган.

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