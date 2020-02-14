Колацки: как среди правых, так и среди левых сил в Молдове нет единства

Способны ли политические партии в Молдове объединяться, отставив в сторону все разногласия и взаимное недовольство, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова доцент кафедры политических наук Государственного университета Молдовы Анжела Колацки.

Объединения любых политических сил, как правого, так и левого толка, являются временными, а степень прочности и срок политической жизни таковых зависит, в первую очередь, от того, что преследуют участники сложившегося альянса. Такого мнения придерживается политолог Анжела Колацки.

По ее словам, период утери "связующего начала" предсказать достаточно трудно.

"Сколько просуществуют эти объединения – зависит от той цели, которая является фундаментом", - отметила гость радиостудии Sputnik Молдова.

Что же касается картины, которую мы можем наблюдать на политическом поле в Молдове, то здесь очевидно отсутствие единства не только в стане правых, но и среди левых сил, подчеркнула политолог.

"Не только правые разрознены, на самом деле у нас и левые силы разобщены. Что, разве мы можем сказать, что существует сотрудничество между партиями социалистов и коммунистов? Если мне это скажут, я очень удивлюсь", - заявила Колацки.

Как отметила политолог, среди политических сил одного фланга тоже идет борьба за то, кто будет доминировать. Однако среди молдавских "правых" ярко выражен индивидуализм. Именно поэтому "правым" бывает очень сложно объединиться, кроме того, цели "правых" тоже не всегда совпадают. Однако, если будет одна общая фундаментальная цель, объединиться они вполне способны.

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