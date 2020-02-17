Манастырлы: ждет ли молдавский парламент новая коалиция

Есть ли перспективы у сотрудничества Демпартии и блока ACUM в парламенте, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастрылы.

Перспективы для сотрудничества двух политформирований - Демпартии и блока ACUM – в парламенте довольно широкие. Проводимое в Демпартии "очищение" от влияния Владимира Плахотнюка, и этих действий может оказаться достаточно для того, чтобы обе стороны предпринимали шаги к созданию коалиции с целью оказания давления на правительство, партию социалистов и президента Игоря Додона, полагает политолог Сергей Манастырлы.

"Речь идет о давлении с целью принятия определенных решений, например, внешнеполитических, или, как они сами заявили, для закрепления проевропейского вектора внешней политики страны", - заявил Манастрлы.

Не стоит сбрасывать со счетов, подчеркнул политолог, что обе политические силы, как ACUM, так и Демпартия, являются приверженцами прозападного вектора внешней политики. Поэтому логично, что они будут пытаться использовать нынешнее не самое устойчивое положение партии социалистов, у которой нет парламентского большинства, для того, чтобы склонять их к развитию именно прозападного вектора внешней политики.

Демократы пытаются максимально извлечь выгоду из нынешней политической ситуации, при этом стараясь не вступать ни в какие конфликты. Временами, они будут пытаться шантажировать социалистов возможностью своего сотрудничества с блоком ACUM, добиваясь таким образом каких-либо преференций. Ну а блок ACUM при этом будет пользоваться открывшейся перспективой напрямую влиять на процесс принимаемых решений, заключил Манастырлы.