14:32 18 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.13
  • USD17.65
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Николай Могоряну
© Photo : Flux

Могоряну: у Energocom нет оснований для повышения цены электроэнергии

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
60 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200218/29238918/mogoreanu-u-energocom-net-osnovaniy-dlya-povysheniya-tseny-elektroenergii.html

Председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова инициативу предприятия Energocom о повышении цены на электроэнергию.

Госпредприятие Energocom потребовало повышения тарифа на электроэнергию на два бана за кВтч, таким образом, новая цена должна составить 1,6 лея. Однако, у организации нет оснований требовать повышения стоимости электроэнергии, полагает председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну.

"Energocom – это коммерческий оператор. От получает определенный процент от каждого проданного кВтч энергии. Этих денег ему хватает с лихвой. Поэтому, им надо как-то мотивировать повышение цены на два бана", - отметил эксперт.

По словам Могоряну, компания занимает всего несколько арендуемых помещений, а штат сотрудников организации небольшой. Следовательно, невозможно объяснить новые тарифы возросшими расходами компании.

"Доходы Energocom с ростом объема продаж электроэнергии увеличиваются. Поэтому, не думаю, что у них есть серьезные мотивы повышать тарифы. Кроме того, тут может быть такая история, как с автомобильным топливом: они подняли цены, им погрозили пальцем. Думаю, в итоге конечный тариф останется таким же самым. Никто перед выборами не будет повышать тарифы", - заключил Могоряну.

По теме

Центральный поставщик требует повысить цену на электроэнергию


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
SputnikPro 2020
SputnikPro: как создавать успешные подкасты и интервью
Сергей Лавров: США создают предпосылки для развертывания своих ракет в Европе, Азии и Тихом океане
Лавров: США создают предпосылки для развертывания своих ракет в Европе и Азии
Sputnik Pro
SputnikPro - о подкастах и практике интервью

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться