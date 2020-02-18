Могоряну: у Energocom нет оснований для повышения цены электроэнергии

Госпредприятие Energocom потребовало повышения тарифа на электроэнергию на два бана за кВтч, таким образом, новая цена должна составить 1,6 лея. Однако, у организации нет оснований требовать повышения стоимости электроэнергии, полагает председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну.

"Energocom – это коммерческий оператор. От получает определенный процент от каждого проданного кВтч энергии. Этих денег ему хватает с лихвой. Поэтому, им надо как-то мотивировать повышение цены на два бана", - отметил эксперт.

По словам Могоряну, компания занимает всего несколько арендуемых помещений, а штат сотрудников организации небольшой. Следовательно, невозможно объяснить новые тарифы возросшими расходами компании.

"Доходы Energocom с ростом объема продаж электроэнергии увеличиваются. Поэтому, не думаю, что у них есть серьезные мотивы повышать тарифы. Кроме того, тут может быть такая история, как с автомобильным топливом: они подняли цены, им погрозили пальцем. Думаю, в итоге конечный тариф останется таким же самым. Никто перед выборами не будет повышать тарифы", - заключил Могоряну.