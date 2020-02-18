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Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Russiancouncil

Ларюшина: разговоры о возврате миллиарда на данном этапе не имеют смысла

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200218/29243614/lariusina-razgovory-o-vozvrate-milliarda-na-dannom-etape-ne-imeyut-smysla.html

Все разговоры о возвращении выведенного из банковской системы Молдовы миллиарда долларов в госказну должны вестись, когда люди сами почувствуют реальное улучшение дел в стране, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Президент Молдовы Игорь Додон выступил на прошлой неделе с заявлением, что украденные из бюджета страны деньги будут частично возвращать из прибыли Нацбанка. Такая мера даст возможность снять часть долговой нагрузки с населения, за счет которого планируется погашать возникшую финансовую "дыру". Экономист Татьяна Ларюшина поделилась своим мнением по этому поводу.

Первое, что стоит сделать властям, по словам Ларюшиной – это предпринять шаги по улучшению благополучия населения.

"Население должно почувствовать реальное улучшение своего благополучия и благосостояния. Не из телевизора, не в виде мантры и гипноза, что все будет хорошо, а по-настоящему почувствовать рост благосостояния", - отметила Ларюшина.

Только в этом случае, полагает эксперт, можно будет говорить о настоящем результате и о настоящих усилиях по возврату в том числе тех долгов, которые все больше и больше накапливаются у государства перед обществом.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владевшие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

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