Ларюшина: разговоры о возврате миллиарда на данном этапе не имеют смысла

Президент Молдовы Игорь Додон выступил на прошлой неделе с заявлением, что украденные из бюджета страны деньги будут частично возвращать из прибыли Нацбанка. Такая мера даст возможность снять часть долговой нагрузки с населения, за счет которого планируется погашать возникшую финансовую "дыру". Экономист Татьяна Ларюшина поделилась своим мнением по этому поводу.
Первое, что стоит сделать властям, по словам Ларюшиной – это предпринять шаги по улучшению благополучия населения.
"Население должно почувствовать реальное улучшение своего благополучия и благосостояния. Не из телевизора, не в виде мантры и гипноза, что все будет хорошо, а по-настоящему почувствовать рост благосостояния", - отметила Ларюшина.
Только в этом случае, полагает эксперт, можно будет говорить о настоящем результате и о настоящих усилиях по возврату в том числе тех долгов, которые все больше и больше накапливаются у государства перед обществом.
В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владевшие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.
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