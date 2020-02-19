Кирьякова: сезонные вирусы не менее опасны, чем коронавирус

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, стоит ли нам бояться коронавирусной инфекции.

Заболеваний, с которыми человечество ранее не сталкивалось, всегда следует опасаться, и в случае с новым вирусом из Китая специалистам, в том числе и у нас в Молдове, стоит быть начеку. Появление новых вирусов человечеству, конечно же, не сулит ничего хорошего. Однако и поводов для паники пока тоже нет, заявила врач-инфекционист Галина Кирьякова.

"У нас все-таки нет массовых посещений Китая, и возможности привезти этот вирус минимальны. В вопросе коронавируса стоит быть относительно спокойными, и помнить, что сезонные вирусы, с которыми мы сталкиваемся каждый год, не менее серьезны", - отметила Кирьякова.

Как сообщила инфекционист, к своему здоровью внимательно стоит относиться всегда, и обычный грипп тоже может принести немало проблем. Кроме того, в этом году в Молдове много случаев менингококковой инфекции, которая также представляет серьезную угрозу для здоровья.

По словам Кирьяковой, были случаи, когда излишне обеспокоенные своим здоровьем граждане обращались в инфекционную больницу с требованием немедленно взять у них анализ на коронавирус.

"Без причины такие анализы не делаются ни в одной стране мира, но людям это бывает сложно объяснить. Официально для того, чтобы назначить обследование на коронавирус, должны быть очень веские основания", - заключила врач.