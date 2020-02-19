Чуря: что ждет Демпартию после раскола

Раскол в Демпартии не стал сюрпризом для тех, кто следит за политической жизнью в Молдове, это было ожидаемо, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Шесть депутатов парламента от Демократической партии объявили о своем выходе из состава данного политформирования и о создании в парламенте независимой группы. В число вышедших из партии вошли депутаты Андриан Канду, Элеонора Граур, Григоре Репесчук, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Корнелиу Падневич. О причинах раскола и о том, как ситуация может развиваться дальше, рассказал политолог Корнелиу Чуря.

"Раскол произошел в связи с возрастанием напряжения внутри Демпартии между двумя группами – основной, которая поддерживает нынешнее руководство, и миноритарной, возглавляемой Канду. Это напряжение копилось в течение нескольких месяцев", - отметил Чуря.

По мнению политолога, отколовшаяся группа, скорее всего, решится на создание собственной партии. Очень важно, подчеркнул Чуря, в этой ситуации проследить, откуда будет финансироваться партия и какие интересы будет отстаивать данная группа.

"За последнее время мы наблюдали определенные контакты, которые состоялись между Канду, Сырбу и некоторыми бизнесменами с Запада. Мы видели и фотографию встречи Ротшильда с Канду. Я думаю, что интересы этой группы связаны с аэропортом, там есть определенные бизнес-интересы, это все-таки группа бывших приближенных к Плахотнюку", - заявил Чуря.

Что же касается будущего самой Демпартии, то, напомнил Чуря, она переживала разные времена, и с успехом преодолевала разные трудности. Были и времена, когда она не была представлена в парламенте, и тем не менее, продолжала существовать. В нынешних условиях партии важно сохранить как можно больше территориальных организаций и придерживаться принципа "золотой середины", который характеризовал партию в лучшие времена.