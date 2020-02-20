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Адриан Лебединский.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Лебединский: мы много лет обучаем ребят, которые затем покидают Молдову

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200220/29267253/lebedinskiy-my-dvenadtsat-let-obuchaem-molodezh-kotoraya-zatem-pokidaet-moldova.html

Молодые представители национальных меньшинств уезжают из Молдовы, поскольку им закрыт доступ к получению высшего образования на родном языке, заявил председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский.

У представителей этнических групп, которые закончили школу на своем родном языке, должна быть возможность получить высшее образование в той же лингвистической среде.

Михаил Сидоров
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Такая мысль прозвучала на пресс-конференции "Языковая политика в Молдове - современные вызовы", которая состоялась в четверг, 20 февраля, в пресс-центре Sputnik Молдова.

Депутат высшего законодательного органа Республики Молдова, председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский подчеркнул, что оттоку молодежи из страны способствует в том числе и тот факт, что не все из выпускников готовы смириться с невозможностью получить высшее образование на родном языке.

"У меня вопрос: у нас есть школы с преподаванием на украинском, на русском, на других национальных языках. А после школы выпускникам негде учиться. Для того, чтобы продолжать обучение на этом же языке, они должны уехать за границу", - сказал Лебединский.

Как считает депутат, все это может быть частью политики, проводимой в прошлые годы. Людьми без образования очень удобно руководить. Молодежь вынуждают уезжать, потому в стране им делать фактически нечего. И обратно они не возвращаются, отметил Лебединский.

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