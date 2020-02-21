Криган: Молдова ждет выборов и кредитов

И бизнес-среда, и эксперты рассчитывают на рост молдавской экономики, но пока этого не видно. Нынешний год - электоральный, кроме президентских выборов еще говорят о досрочных парламентских - и пока что картина о происходящем в нашей экономике не ясна. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik’е" заявил экономист Андрей Криган.

"Представители бизнеса думают о том, чем они самостоятельно могут заниматься, а потом уже реализовывать какие-то амбициозные планы. Это значит, что бизнес-среда будет делать меньше инвестиций, по показателям есть некий спад. Ритм роста экспорта в Молдове упал, правда, и импорт не сильно вырос, так что у нас тут все сбалансировано", - отметил Криган.

Население, по словам эксперта, тоже в ожидании. С одной стороны, статистика говорит о том, что заработные платы растут, но при этом есть и негативные моменты, связанные с ростом тарифов, есть вопросы по поводу пенсий, по налогообложению. В этих условиях становится особенно актуальным вопрос о кредитах, ждут денег от МВФ, который должен выделить нам последний транш, есть вопросы и по российскому кредиту.

Пока неясно, когда мы сможем увидеть эти деньги, а их ждет и бизнес-среда, и простые граждане, которые хотят развития дорожной инфраструктуры, реализации других проектов. В общем, очень много спекуляций вокруг этой темы, считает эксперт. По его мнению, и бизнес, и рядовые граждане ожидают, что будет, но пока не чувствуется преобразований.

Молдове нужны зарубежные инвестиции, хотя страна и может существовать независимо, но без них серьезных подвижек не будет, добавил Криган. Да, молдавская экономика способна расти и на собственных резервах, но это будут очень медленные темпы роста, а нашей экономике необходимо расти более динамично.

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