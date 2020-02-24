Грибинча: ветер оставил без электричества ряд населенных пунктов Молдовы

Начальник департамента общественных связей компании Premier Energy Василе Грибинча рассказал Sputnik Молдова, что несколько сел и пригородов республики уже ощутили на себе последствия сильного ветра.
"Ветер создал некоторые проблемы в электроустановках. После 8 утра начались аварийные отключения в сетях. На данный момент в 32 двух населенных пунктах есть такие аварийные отключения света. Там частично или полностью отсутствует электроэнергия", - заявил Грибинча.
По его словам, неполадки с подачей электричества зарегистрированы в районах Оргеев, Ниспорены, Калараш, Хынчешты, Яловены. Аварийные отключения света были и в пригороде Кишинева Ватра.
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"Призываем население и экономических агентов строго соблюдать правила безопасности. В первую очередь нужно отвести детей в безопасное место. Также, если где-то обнаружите обрыв провода, немедленно сообщите об этом поставщику электроэнергии, чтобы обесточить район и исключить риски удара током", - добавил собеседник.
Грибинча подчеркнул, что предприятие делает все возможное для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Но в первую очередь специалисты заботятся об исключении рисков для здоровья и жизни граждан.
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