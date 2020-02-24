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Василе Грибинча
© Photo : Premier Energy Distribution

Грибинча: ветер оставил без электричества ряд населенных пунктов Молдовы

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200224/29299524/gribincha-veter-ostavil-bez-sveta-neskolko-naselennykh-punktov-moldova.html

В понедельник по всей стране действует "оранжевый код" метеоопасности в связи с сильным ветром. Его порывы могут достигать 25 метров в секунду. Из-за непогоды в десятках населенных пунктов перебои с подачей электричества.

Начальник департамента общественных связей компании Premier Energy Василе Грибинча рассказал Sputnik Молдова, что несколько сел и пригородов республики уже ощутили на себе последствия сильного ветра.

"Ветер создал некоторые проблемы в электроустановках. После 8 утра начались аварийные отключения в сетях. На данный момент в 32 двух населенных пунктах есть такие аварийные отключения света. Там частично или полностью отсутствует электроэнергия", - заявил Грибинча.

По его словам, неполадки с подачей электричества зарегистрированы в районах Оргеев, Ниспорены, Калараш, Хынчешты, Яловены. Аварийные отключения света были и в пригороде Кишинева Ватра.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отметил Грибинча, оперативные бригады уже работают над устранением неполадок. Он уточнил, что сейчас задействованы около 40 бригад техников, но при необходимости количество бригад увеличат.

"Призываем население и экономических агентов строго соблюдать правила безопасности. В первую очередь нужно отвести детей в безопасное место. Также, если где-то обнаружите обрыв провода, немедленно сообщите об этом поставщику электроэнергии, чтобы обесточить район и исключить риски удара током", - добавил собеседник. 

Грибинча подчеркнул, что предприятие делает все возможное для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Но в первую очередь специалисты заботятся об исключении рисков для здоровья и жизни граждан.

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